США приостановили военные поставки Украине

Ранее сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп говорил, что пока не поручал приостановить военные поставки Украине. Вместе с тем, как отмечал президент США, говоря о том, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко», украинский президент Владимир Зеленский, тем самым, показал свое нежелание заключать сделку. «Если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго», — говорил господин Трамп.