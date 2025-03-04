Министр обороны Польши: поляки устали от молодых богатых украинцев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность по поводу большого числа молодых обеспеченных украинцев, находящихся в стране. Об этом он написал в соцсети X*.
Он отметил, что поляки испытывают усталость и разочарование, наблюдая, как десятки тысяч украинцев передвигаются по Европе на дорогих автомобилях и отдыхают в роскошных отелях.
Украинская активистка Наталья Панченко ранее сообщила, что в Польше могут начаться стычки между гражданами Украины и местными жителями. По ее словам, на сегодняшний день каждый десятый житель Польши является украинцем, что создает напряженность в обществе.
Также сообщалось, что украинские беженцы массово выезжают из Польши в Германию. Основными причинами переезда являются более высокие заработные платы, лучшие социальные выплаты и более качественные медицинские услуги, предлагаемые Германией.