США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в том, что Киев проявляет серьезную приверженность мирным переговорам. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Данная приостановка помощи не является постоянной мерой, а представляет собой временное решение, пока Киев не изменит свою позицию относительно урегулирования конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины фактически «укусил руку, которая его кормит», вступив в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом. По её словам, жители США всё больше устают от финансирования военного конфликта на Украине.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Но ситуация вышла из-под контроля. Трамп и Зеленский устроили перепалку из-за положения Украины в конфликте и нежелания прекращать боевые действия.