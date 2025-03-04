США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в том, что Киев проявляет серьезную приверженность мирным переговорам. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.