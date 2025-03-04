Пентагон высказался о прекращении киберопераций против России

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности рассказал, что глава Пентагона Пит Хегсет не выпускал соответствующую директиву Киберкомандованию США. «Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против вредоносных российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», — заявил он.