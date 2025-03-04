В Хабаровском крае обещают завершить строительство проблемных школ

— Наша задача — с помощью в том числе и партийного проекта, и здесь нам поможет партия «Единая Россия» своим тщательным контролем, достроить эти школы. В 2026 году, я убежден, что мы их построим. Собственно, достаточно конкретные меры мы сейчас принимаем для того, чтобы в этом году уже выйти на строительство. И уверен, что хабаровчане увидят наглядный результат уже в этом году, — заявил губернатор.