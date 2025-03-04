В Хабаровском крае обещают завершить строительство проблемных школ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, сообщает ИА AmurMedia.
— Хабаровский край — динамично развивающийся регион со стабильной экономикой. Очень важно, чтобы все институты власти, весь механизм управления был направлен на конструктивную работу, — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Демешин отметил, что в формах работы органов власти региона и партии есть много общего. Правительство края реализует государственные программы, национальные и федеральные проекты. «Единая Россия», в свою очередь, также широко использует проектный подход в своей деятельности и реализует Народную программу.
В ходе встречи стороны обсудили партийные проекты, которые реализуются в Хабаровском крае, а также вопросы завершения строительства проблемных объектов в крае. Речь, в частности, шла о школах в микрорайоне Строитель и Ореховая Сопка, а также по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске, которые планировалось возвести по нацпроекту «Образование».
— Работы надо завершать. Программа строительства новых школ реализуется сегодня по инициативе главы государства, и, конечно, мы совместными усилиями обязаны эти объекты достроить, — отметил Владимир Якушев.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Дмитрий Демешин поблагодарил секретаря генсовета «Единой России» за поддержку правительства региона, отметив, что их совместные усилия направлены на решение проблем, касающихся жителей Хабаровского края.
— Наша задача — с помощью в том числе и партийного проекта, и здесь нам поможет партия «Единая Россия» своим тщательным контролем, достроить эти школы. В 2026 году, я убежден, что мы их построим. Собственно, достаточно конкретные меры мы сейчас принимаем для того, чтобы в этом году уже выйти на строительство. И уверен, что хабаровчане увидят наглядный результат уже в этом году, — заявил губернатор.