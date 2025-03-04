FT: Франция хочет обеспечить безопасность Украины замороженными активами РФ

«Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить РФ соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», — говорится в публикации.