Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что принес России «только горе»

Трамп напомнил, что он ввел антироссийские санкции и поставил Украине противотанковые комплексы Javelin.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к России заявил, что его действия принесли Москве лишь «горе».

В интервью с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News, он подчеркнул, что не предоставил России никаких преимуществ, а наоборот, ввел санкции и поставил Украине противотанковые комплексы Javelin.

Трамп отметил, что его политика была направлена на поддержку Киева, и именно благодаря усилению санкций и поставкам вооружения удалось помочь Украине в конфликте. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес его администрации, связанных с якобы ее помощи российской стороне.

Ранее стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Киеву. Временная остановка помощи ВСУ не является постоянной мерой. По их словам, она представляет собой временное решение, пока украинская сторона не изменит свою позицию относительно урегулирования конфликта.