Трамп заявил, что принес России «только горе»

Трамп отметил, что его политика была направлена на поддержку Киева, и именно благодаря усилению санкций и поставкам вооружения удалось помочь Украине в конфликте. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес его администрации, связанных с якобы ее помощи российской стороне.