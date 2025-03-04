Президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к России заявил, что его действия принесли Москве лишь «горе».
В интервью с журналистами, которое транслировал телеканал Fox News, он подчеркнул, что не предоставил России никаких преимуществ, а наоборот, ввел санкции и поставил Украине противотанковые комплексы Javelin.
Трамп отметил, что его политика была направлена на поддержку Киева, и именно благодаря усилению санкций и поставкам вооружения удалось помочь Украине в конфликте. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес его администрации, связанных с якобы ее помощи российской стороне.
Ранее стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Киеву. Временная остановка помощи ВСУ не является постоянной мерой. По их словам, она представляет собой временное решение, пока украинская сторона не изменит свою позицию относительно урегулирования конфликта.