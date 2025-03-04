Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назначил постпредом при Морской организации ООН Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта назначил действующего посла в Великобритании Валерия Залужного по совместительству постоянным представителем страны при Международной морской организации.

Источник: AP 2024

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ММО) по совместительству», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте президента страны.

ММО — специализированное учреждение ООН, ответственное за меры по повышению безопасности и охраны международного судоходства, а также за предотвращение загрязнения морей судами.

Залужный приступил к обязанностям посла в Великобритании с 10 июля 2024 года.

В начале февраля прошлого года президент Зеленский отправил Залужного в отставку. Он назначил на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего Сухопутными войсками.

7 марта украинский МИД сообщил о назначении Залужного на должность посла в Великобритании. Зеленский объяснил решение личным желанием того работать дипломатом.