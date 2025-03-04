Зеленский назначил постпредом при Морской организации ООН Залужного

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ММО) по совместительству», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте президента страны.
ММО — специализированное учреждение ООН, ответственное за меры по повышению безопасности и охраны международного судоходства, а также за предотвращение загрязнения морей судами.
Залужный приступил к обязанностям посла в Великобритании с 10 июля 2024 года.
В начале февраля прошлого года президент Зеленский отправил Залужного в отставку. Он назначил на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего Сухопутными войсками.
7 марта украинский МИД сообщил о назначении Залужного на должность посла в Великобритании. Зеленский объяснил решение личным желанием того работать дипломатом.