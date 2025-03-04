Киев проигрывает в конфликте, теряя сотни тысяч бойцов, заявил советник президента Соединённых Штатов по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс.
«Какую пользу получают украинцы? Сотни тысяч украинцев умирают. Они не выигрывают. Они проигрывают. Что плохого в том, чтобы позволить президенту Трампу попытаться договориться о мирном соглашении?», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.
Сакс прокомментировал решение США приостановить помощь Вооружённым силам Украины.
Он также отметил, что от денежных средств, направленных на Украину, нет никакой выгоды.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приостановили военную помощь Киеву.
Трамп заявил, что Российская Федерация стремится к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.