Вэнс: Трамп вернется к переговорам с Зеленским, если тот проявит стремление к миру

«Президент Трамп четко заявил, что дверь открыта, если Зеленский всерьез хочет говорить о мире. Нельзя приходить в Белый дом или куда-либо еще и отказываться даже обсуждать детали мирной сделки. Когда подход изменится, когда они [украинцы] будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.