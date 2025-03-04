«Президент Трамп четко заявил, что дверь открыта, если Зеленский всерьез хочет говорить о мире. Нельзя приходить в Белый дом или куда-либо еще и отказываться даже обсуждать детали мирной сделки. Когда подход изменится, когда они [украинцы] будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Вэнс: Трамп вернется к переговорам с Зеленским, если тот проявит стремление к миру
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп будет готов вновь говорить с Владимиром Зеленским, когда тот продемонстрирует реальное стремление к урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил в понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.