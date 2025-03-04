Боуз: Зеленский обязан «приползти» к Трампу и извиниться

Ранее сообщалось, что Боуз пошутил о так называемом проклятии рукопожатия Зеленского после встречи с королём Британии Карлом III в Норфолке. Боуз напомнил, что после встречи с Зеленским многие европейские политики были вычеркнуты из политической жизни.