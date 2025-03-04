Советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс, утверждает, что у Владимира Зеленского нет желания заключать мирное соглашение, поскольку он стремится продолжать конфликт на Украине для сохранения своей власти.
В интервью на телеканале Fox News он отметил, что Зеленский имеет серьезные причины избегать мира, так как его уход с поста может произойти в случае окончания конфликта.
Сакс подчеркнул, что Зеленский отменил выборы и даже если он решит участвовать в предстоящих выборах, то его популярность на данный момент оставляет желать лучшего, несмотря на искаженные данные опросов, предоставляемые USAID. Это создает для него уязвимость перед лицом политических противников, что делает конфликт необходимым для его политического выживания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация стремится к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что «тот, кто выступает против, может и не задержаться надолго».