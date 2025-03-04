Сакс подчеркнул, что Зеленский отменил выборы и даже если он решит участвовать в предстоящих выборах, то его популярность на данный момент оставляет желать лучшего, несмотря на искаженные данные опросов, предоставляемые USAID. Это создает для него уязвимость перед лицом политических противников, что делает конфликт необходимым для его политического выживания.