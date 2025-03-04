Журналист Fox News Дуси: Зеленский вывел из себя Вэнса мимикой и жестами

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом, вице-президент США Джей-Ди Вэнс был сильно раздражён мимикой и жестами украинского президента.
По информации корреспондента Fox News Питера Дуси, Зеленский в течение получаса демонстрировал неуважительные жесты, включая покачивание головой, ухмылки и закатывание глаз, что вызвало недовольство Вэнса.
Трамп, хотя и не заметил эти жесты во время общения с прессой, ощущал отсутствие уважения, и, по данным Fox News, в результате конфликта украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Встреча также привела к отмене подписания важного соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины фактически «укусил руку, которая его кормит», вступив в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.