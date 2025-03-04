Журналист Fox News Дуси: Зеленский вывел из себя Вэнса мимикой и жестами

Трамп, хотя и не заметил эти жесты во время общения с прессой, ощущал отсутствие уважения, и, по данным Fox News, в результате конфликта украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Встреча также привела к отмене подписания важного соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах.