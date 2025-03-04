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Песков: пока рано говорить о следующем раунде переговоров между РФ и США

По его словам, обсуждать конкретные локации на данном этапе преждевременно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном пока остаётся открытым.

По его словам, обсуждать конкретные локации на данном этапе преждевременно.

Ранее делегации России и США уже встречались для переговоров в Эр-Рияде и Стамбуле, однако официальных заявлений о новых договорённостях пока не поступало.

Между тем стало известно, что администрация Белого дома хорошо понимает, что российский лидер Владимир Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах, однако она намерена выяснить позицию РФ по урегулированию кризиса на Украине.

Песков Дмитрий