Вэнс: нельзя финансировать конфликт на Украине вечно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что финансирование кризиса на Украине не может продолжаться бесконечно, и Соединенные Штаты не намерены поддерживать его в долгосрочной перспективе.
В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что американский народ не будет терпеть постоянные расходы на украинский конфликт.
Ранее стало известно, что бывший президент Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Однако это решение не является окончательным, а скорее временной мерой, которая будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не изменит свою позицию в отношении мирного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что президент Украины фактически «укусил руку, которая его кормит», вступив в словесную перепалку с Трампом.