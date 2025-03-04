Вэнс: нельзя финансировать конфликт на Украине вечно

Ранее стало известно, что бывший президент Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Однако это решение не является окончательным, а скорее временной мерой, которая будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не изменит свою позицию в отношении мирного урегулирования конфликта.