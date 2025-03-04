В Уфе дан прогноз по росту зарплат и доходам бюджета до 2042 года.

Власти Уфы утвердили долгосрочный бюджетный прогноз столицы республики на период до 2042 года. Документ опубликован на сайте уфимской администрации. Прогноз составлен в двух вариантах: консервативном и базовом. За основу принят базовый вариант.
Согласно документу, прибыль прибыльных предприятий Уфы по базовому варианту в 2025—2042 годах прогнозируется в пределах 101−102,5%. В цифрах к 2042 году прибыль достигнет 384,8 млрд рублей. Увеличение прибыли ожидается за счет предприятий обрабатывающей отрасли, строительства, оптовой и розничной торговли.
Число занятых в экономике Уфы к 2042 году по базовому варианту прогноза составит 542 тысячи человек (+8,4% к 2023 году). Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях города в базовом варианте уже по итогам 2026 года превысит 100 тысяч рублей. К 2042 году зарплата достигнет 206,6 тысяч рублей, увеличившись в 2,8 раза относительно 2023 года.
Фонд заработной платы в целом по Уфе в 2026 году превысит отметку в 500 млрд рублей. К 2042 году по базовому варианту он достигнет 1 трлн 148 млрд рублей, увеличившись в 3 раза относительно 2023 года.
Что касается городского бюджета, то до 2042 года его основные источники дохода сохранятся. Это налог на доходы физлиц, налоги на совокупный доход и имущество, поступления от использования государственной и муниципальной собственности.
В долгосрочном периоде ожидается увеличение доли налога на доходы физических лиц с 42,4% в 2024 году до 52% по базовому варианту в 2042 году. Доля налога на совокупный доход за этот период вырастет с 29,7% до 31,9%. Доходы от госимущества в 17 ближайших лет уменьшатся с 9,3% до 5,3%.
Объем муниципального долга Уфы в 2042 году прогнозируется в уровне 2025 года. За счет роста налоговых и неналоговых бюджетных доходов предусматривается снижение долговой нагрузки.