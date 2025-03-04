В Уфе дан прогноз по росту зарплат и доходам бюджета до 2042 года.

Число занятых в экономике Уфы к 2042 году по базовому варианту прогноза составит 542 тысячи человек (+8,4% к 2023 году). Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях города в базовом варианте уже по итогам 2026 года превысит 100 тысяч рублей. К 2042 году зарплата достигнет 206,6 тысяч рублей, увеличившись в 2,8 раза относительно 2023 года.