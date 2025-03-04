Инна Святенко и Игорь Кобзев обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Напомним, в 2022 году в Совете Федерации прошли Дни Иркутской области, по итогам которых было принято Постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона, включающее 23 вопроса по разным направлениям — развитию транспортной инфраструктуры, строительству социальных объектов, экологическим и др.
«Сегодня мы можем сказать, что 14 вопросов решено, на контроле остаются девять. Это масштабные темы, связанные со строительством автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции, созданием селезащитных сооружений в Слюдянском районе и лесосеменного центра в Мегетском лесопитомнике, берегоукреплением, ремонтом причальных сооружений. В решении всех поставленных вопросов нам помогают сенаторы во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и мы благодарны за такое чуткое и внимательное отношение к Иркутской области», — отметил Игорь Кобзев.
Отдельно на встрече рассмотрели вопросы развития здравоохранения. Напомним, что в Иркутской области Инна Святенко провела расширенное совещание Совета Федерации и Министерства здравоохранения РФ «Будущее страны глазами здоровых детей — роль национальных проектов в народосбережении», которое прошло в рамках Дней медицинской науки на Байкале. Губернатор отметил значимость вопросов оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, обратил внимание на тему привлечения кадров в сферу здравоохранения.
«О реализуемых в регионе мерах поддержки медицинских работников я на днях докладывал Президенту России Владимиру Путину. Сейчас мы ищем новые механизмы, направленные на повышение заинтересованности молодых специалистов в работе в лечебных учреждениях, в том числе в северных территориях региона. Безусловно, нужны хорошее рабочее место, возможность проявить себя, продвигаться по карьерной лестнице. Также, конечно же, важны жилье, инфраструктура, комфортность проживания в территории», — сказал Игорь Кобзев.
Инна Святенко отметила, что уже два года подряд на Байкале проводят Дни медицинской науки, в рамках которых лучшие специалисты в области медицины, академики Российской академии наук, представители органов исполнительной и законодательной власти совместно вырабатывают решения. Заместитель Председателя Совета Федерации РФ обратила внимание на важность вопросов строительства детской областной больницы в Иркутске и перинатального центра в Братске. Также шла речь о возможностях создания реабилитационного центра для участников СВО, сообщает пресс-служба облправительства.
«Вижу ваше особое внимание именно к этим людям, к тому, чтобы любое их пожелание с точки зрения оказания медицинских услуг было выполнено. Знаю, что в регионе реализуется проект “Герои Приангарья”. Это действительно важный проект, направленный на то, чтобы герои оставались в территории, не думали о смене места жительства, занимались патриотическим воспитанием молодежи, передавали свои опыт и знания следующему поколению», — подчеркнула Инна Святенко.
Также в рамках работы в регионе Инна Святенко посетила Иркутский авиационный завод. Вместе с генеральным директором предприятия Александром Вепревым, первым заместителем Губернатора Иркутской области Романом Колесовым и сенатором Сергеем Брилкой они обсудили вопросы поддержки наукоемкой промышленности, посетили цеха окончательной сборки авиационной техники и механообработки крупногабаритных деталей, осмотрели линию автоматической сборки лайнеров МС-21.
Участники встречи отметили, что на авиазаводе реализована масштабная программа реконструкции и технического перевооружения, внедрены современные цифровые технологии производства. Иркутский авиазавод по праву входит в число самых современных и производительных предприятий самолетостроительной отрасли России.