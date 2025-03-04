Инна Святенко и Игорь Кобзев обсудили вопросы социально-экономического развития региона

«Сегодня мы можем сказать, что 14 вопросов решено, на контроле остаются девять. Это масштабные темы, связанные со строительством автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции, созданием селезащитных сооружений в Слюдянском районе и лесосеменного центра в Мегетском лесопитомнике, берегоукреплением, ремонтом причальных сооружений. В решении всех поставленных вопросов нам помогают сенаторы во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и мы благодарны за такое чуткое и внимательное отношение к Иркутской области», — отметил Игорь Кобзев.