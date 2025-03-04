Владимир Зеленский издал указ, согласно которому Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, назначен постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Об этом пишет РИА Новости.
Согласно соответствующему указу, Залужный будет выполнять обязанности на обеих должностях одновременно.
Валерий Залужный занимает пост посла Украины в Британии с 7 марта 2024 года.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что у Зеленского рейтинг в два раза ниже, чем у Залужного. Он отметил, что у Зеленского нет шансов победить на президентских выборах.