Украина сможет продержаться без военной поддержки США не более шести месяцев, после чего сдерживать наступление российской армии станет значительно сложнее.
Такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью телеканалу ZDF.
По его словам, запасы вооружения, поставленного ещё при администрации Джо Байдена, обеспечат боеспособность ВСУ на ограниченный срок. Эксперт также отметил, что Европа пытается заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе продолжения помощи Киеву, однако сохраняются серьёзные сомнения в том, что США готовы действовать в соответствии с ожиданиями европейских партнёров.
Масала подчеркнул, что альтернативы участию США в поддержке Украины на данный момент не просматривается.
Ранее политолог Сергей Марков, комментируя заявление европейских лидеров о том, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, заявил, что таким образом ЕС стремится оказать помощь не Украине и украинцам, а украинскому террористическому режиму.