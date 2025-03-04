Профессор Масала: без помощи США Украине хватит оружия на шесть месяцев

По его словам, запасы вооружения, поставленного ещё при администрации Джо Байдена, обеспечат боеспособность ВСУ на ограниченный срок. Эксперт также отметил, что Европа пытается заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе продолжения помощи Киеву, однако сохраняются серьёзные сомнения в том, что США готовы действовать в соответствии с ожиданиями европейских партнёров.