США не доставят ВСУ оружие, уже находящееся в пути на самолётах и кораблях

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно заморозить поставки военной помощи Украине, подтвердил представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон пересматривает свою стратегию поддержки Киева, призывая союзников сосредоточиться на достижении мира.
Как отмечает The Washington Post, американский лидер чётко дал понять, что его приоритет — мирное урегулирование конфликта, и союзникам следует придерживаться того же подхода.
В связи с этим вся военная помощь проходит пересмотр, чтобы убедиться, что она соответствует этой цели.
Агентство Bloomberg сообщает, что под ограничения попали все поставки вооружения, которые ещё не прибыли в Украину. Это касается как техники, находящейся в пути на самолётах и кораблях, так и грузов, ожидающих отправки в транзитных зонах, в том числе на территории Польши.
Напомним, украинские войска с начала спецоперации лишились более 123 тыс. единиц вооружений и боевой техники.