США не доставят ВСУ оружие, уже находящееся в пути на самолётах и кораблях

Агентство Bloomberg сообщает, что под ограничения попали все поставки вооружения, которые ещё не прибыли в Украину. Это касается как техники, находящейся в пути на самолётах и кораблях, так и грузов, ожидающих отправки в транзитных зонах, в том числе на территории Польши.