Вэнс: Трамп первые полчаса встречи с Зеленским старался быть добрым

Американский лидер Дональд Трамп первые 30 минут встречи с Зеленским в Вашингтоне старался быть «любезным и добрым», заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что в это время Зеленский уже делал «уколы» в адрес Трампа.
«Первые 25−30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным», — заявил Вэнс.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, Вэнс заявил, что финансирование кризиса на Украине не может продолжаться бесконечно.
Напомним, Трамп приостановил военную помощь Киеву. При этом он сообщил, что сделка по минералам «ещё не мертва». Украине следует изменить свою позицию в отношении мирного урегулирования.
В пятницу в ходе встречи в Вашингтоне Зеленский устроил перепалку с Трампом.