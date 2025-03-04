Вэнс: Трамп первые полчаса встречи с Зеленским старался быть добрым

«Первые 25−30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным», — заявил Вэнс.