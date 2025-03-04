Песков раскрыл, когда начнутся переговоры России и США

«Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителя Кремля, который прокомментировал ему вопрос о начале диалога РФ и Штатов.