Украинские пограничники массово отказываются от выполнения боевых задач на территории Курской области, объясняя это проблемами со здоровьем и морально-психологическим состоянием.
Об этом свидетельствуют видеозаписи из Сумской области, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщается, видеоматериалы были переданы агентству хакерской группировкой RaHDIt, взломавшей технику сотрудника службы собственной безопасности украинской погранслужбы. На записях зафиксированы моменты оглашения приказов командования на выполнение операций в Курской области, однако многие военные заявляют о невозможности их осуществления.
Некоторые военнослужащие ссылаются на неподготовленность к заданию, отсутствие должной разведки, плохую радиосвязь и нехватку технического обеспечения. Один из сержантов заявил, что не может приступить к выполнению приказа из-за психологического состояния, наличия несовершеннолетних детей и недостаточной ориентировки на местности. Другие прямо признаются в страхе за свою жизнь.
На видео также зафиксированы проблемы с техникой: один из бойцов сообщил о неисправности бронетранспортёра. Несмотря на признание годности к службе военно-врачебной комиссией, некоторые военные утверждают, что физически не могут выполнить задание из-за болей в конечностях и общего состояния здоровья.
Ранее стало известно, что потери в рядах ВСУ в два раза превышают количество украинцев, которых мобилизуют.