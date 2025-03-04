Украинские пограничники отказываются выполнять приказы из-за здоровья

Некоторые военнослужащие ссылаются на неподготовленность к заданию, отсутствие должной разведки, плохую радиосвязь и нехватку технического обеспечения. Один из сержантов заявил, что не может приступить к выполнению приказа из-за психологического состояния, наличия несовершеннолетних детей и недостаточной ориентировки на местности. Другие прямо признаются в страхе за свою жизнь.