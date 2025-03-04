Кабмин доложил Путину, как участникам СВО будут помогать с трудоустройством

Глава государства также отмечал, что остается еще много вопросов с адаптацией бывших участников СВО, которые получили инвалидность. Кроме того, он поручал кабмину, фонду «Защитники Отечества» и региональным властям разработать план мероприятий для повышения уровня занятости участников СВО.