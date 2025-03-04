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Кабмин доложил Путину, как участникам СВО будут помогать с трудоустройством

Правительство представило президенту РФ доклад об организации профориентации ветеранов СВО и об их трудоустройстве.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России доложило президенту Владимиру Путину об организации профориентации ветеранов СВО и об их трудоустройстве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее президент призвал глав российских регионов заранее учесть вопросы трудоустройства участников СВО. Путин подчеркивал, что они должны трудоустраиваться и работать, получая достойную зарплату.

Глава государства также отмечал, что остается еще много вопросов с адаптацией бывших участников СВО, которые получили инвалидность. Кроме того, он поручал кабмину, фонду «Защитники Отечества» и региональным властям разработать план мероприятий для повышения уровня занятости участников СВО.

В Госдуму также был внесен законопроект, предлагающий отдавать приоритет при трудоустройстве в госорганизации не только женам профессиональных военных, но и мобилизованных.