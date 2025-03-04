Экс-атташе Сефа: Европа пойдет на любые уступки, чтобы США не покинули НАТО

По его словам, европейские страны, находящиеся под защитой США и НАТО, стали настолько зависимыми в вопросах обороны, что не способны самостоятельно обеспечить свою безопасность. Сефа считает, что в случае выхода страны из НАТО, Великобритания и Франция могут взять на себя руководство альянсом и использовать его в своих интересах.