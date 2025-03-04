Полковник ВВС Турции в отставке Ихсан Сефа выразил мнение, что Европа готова пойти на значительные уступки, чтобы избежать возможного выхода США из НАТО.
По его словам, европейские страны, находящиеся под защитой США и НАТО, стали настолько зависимыми в вопросах обороны, что не способны самостоятельно обеспечить свою безопасность. Сефа считает, что в случае выхода страны из НАТО, Великобритания и Франция могут взять на себя руководство альянсом и использовать его в своих интересах.
Сефа также отметил, что дальнейшее существование НАТО и его членов будет зависеть от действий России. Он подчеркнул, что Турция может стать более важной для альянса в отсутствие США.
Ранее бывший конгрессмен США от штата Техас Рон Пол выразил мнение, что членство страны в НАТО не соответствует ее национальным интересам. По его словам, в последние месяцы стало особенно очевидно, что НАТО отошла от приоритетов Вашингтона.