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Экс-атташе Сефа: Европа пойдет на любые уступки, чтобы США не покинули НАТО

Эксперт выразил мнение, что существование НАТО без США будет зависеть от действий России.

Источник: Аргументы и факты

Полковник ВВС Турции в отставке Ихсан Сефа выразил мнение, что Европа готова пойти на значительные уступки, чтобы избежать возможного выхода США из НАТО.

По его словам, европейские страны, находящиеся под защитой США и НАТО, стали настолько зависимыми в вопросах обороны, что не способны самостоятельно обеспечить свою безопасность. Сефа считает, что в случае выхода страны из НАТО, Великобритания и Франция могут взять на себя руководство альянсом и использовать его в своих интересах.

Сефа также отметил, что дальнейшее существование НАТО и его членов будет зависеть от действий России. Он подчеркнул, что Турция может стать более важной для альянса в отсутствие США.

Ранее бывший конгрессмен США от штата Техас Рон Пол выразил мнение, что членство страны в НАТО не соответствует ее национальным интересам. По его словам, в последние месяцы стало особенно очевидно, что НАТО отошла от приоритетов Вашингтона.