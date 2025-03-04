Вэнс: Для продолжения конфликта у Украины не хватит людей, а у США — денег

«Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — напомнил Вэнс.
Также вице-президент упрекнул европейских политиков в двуличии. На публике они подбадривают Киев, а в кулуарах — молят о завершении конфликта.
«Руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: “Мы с президентом Зеленским на ближайшие десять лет”. А затем в частном порядке берут трубку и говорят: “Это не может продолжаться вечно”, — отметил Вэнс.
Ранее власти США заморозили военную поддержку Украины. Незадолго до этого Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского проявлять больше благодарности за оказанную помощь.