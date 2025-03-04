Вэнс: Для продолжения конфликта у Украины не хватит людей, а у США — денег

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал причины, которые не позволят Украине и дальше продолжать боевые действия против России. Для этого у Незалежной попросту не хватит людей, а у Штатов — денег и вооружения, отметил политик в эфире телеканала Fox News.