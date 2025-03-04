Радий Хабиров: «Мы знаем, о чём говорят уфимцы и что их беспокоит»

— В этом году планируем начать строительство академии тенниса с центром прогресса бокса и проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва, — сообщил он. — Необходимо модернизировать Русский драмтеатр. Приступаем к работе по Госцирку, в федеральном бюджете на эти цели заложено два млрд рублей. Нужно сдать этот объект в 2028 году. Уфа должна стать центром новых ярких идей, тематических экскурсий, образовательных туров с активным вовлечением детей и молодёжи.