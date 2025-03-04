Радий Хабиров: «Мы знаем, о чём говорят уфимцы и что их беспокоит»

Учиться и работать в столицу Башкирии приехало более 29 тысяч человек. Это на пять процентов больше, чем в 2023 году.
По словам главы РБ Радия Хабирова, «каждый год Уфа прирастает на 5−6 тысяч человек».
— Это значит, что нужны новые школы, поликлиники и другие социальные объекты, — объяснил Радий Хабиров на заседании уфимского горсовета, где подводили итоги работы за прошлый год. — Нужно развивать и отдалённые территории, которые вошли в состав Уфы и являются её частью.
Руководитель региона отметил, что у властей РБ «много вопросов и проектов по развитию дорожной, транспортной инфраструктуры».
— Мы знаем, о чём говорят горожане, что их беспокоит, — сообщил он. — Это и транспорт, уборка снега, качество жилищно-коммунальных услуг и другие вопросы.
Г-н Хабиров пожелал городским властям «активнее работать с людьми, выстраивать с ними прямой диалог и отвечать на их вопросы».
— Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону, — полагает руководитель республики. — Каждый год нужно благоустраивать новые общественные территории, улучшать жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить социальные объекты, в целом повышать качество жизни.
Глава РБ напомнил, что власти региона «многое делают для того, чтобы город соответствовал статусу столицы большой республики».
— Улучшается ситуация с дорогами и транспортом, — констатировал он. — Запуск Восточного выезда, ремонт Шакшинского моста, открытие Зининского путепровода решили многие застарелые проблемы. Хотя вопросов в этой сфере ещё много. Нам сегодня важно ускорить работы по проекту «Южные ворота», завершить ремонт исторического моста через Белую.
Радий Хабиров заявил, что хотя минувший год был непростым для строительного комплекса Уфы, сейчас «делается ставка на комплексное развитие территорий, освоение Забелья и Зауфимья».
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, необходимо так же активно продолжать мероприятия по благоустройству общественных пространств, ремонту многоквартирных домов, подъездов, дворов, — посоветовал он. — В прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Уфе благоустроили территорию парка имени Лесоводов. В 2027 году приступим к строительству на его территории зоопарка. В этом году совместно со Сбербанком начнем благоустройство парка имени Ленина.
Также, по словам Радия Фаритовича, в этом году в Уфе приведут в порядок девять общественных территорий, среди которых сквер имени Мидхата Шакирова и Театральная улица.
Руководитель республики напомнил, что в прошлом году к 450-летию Уфы открылись обновленный Театр кукол, новые Дворец борьбы и Центр фехтования, первая очередь комплекса гребного слалома и Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.
— В этом году планируем начать строительство академии тенниса с центром прогресса бокса и проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва, — сообщил он. — Необходимо модернизировать Русский драмтеатр. Приступаем к работе по Госцирку, в федеральном бюджете на эти цели заложено два млрд рублей. Нужно сдать этот объект в 2028 году. Уфа должна стать центром новых ярких идей, тематических экскурсий, образовательных туров с активным вовлечением детей и молодёжи.