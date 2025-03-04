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Песков оценил возможность начала переговоров России и США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские переговоры по Украине вряд ли начнутся до полного восстановления работы посольств.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры России и США по Украине вряд ли начнутся до возобновления полноценной работы диппредставительств двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков также заявлял, что преждевременно говорить о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и США.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Президент США Дональд Трамп также положительно оценил итоги переговоров.