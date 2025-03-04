Песков оценил возможность начала переговоров России и США по Украине

Переговоры России и США по Украине вряд ли начнутся до возобновления полноценной работы диппредставительств двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков также заявлял, что преждевременно говорить о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и США.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Президент США Дональд Трамп также положительно оценил итоги переговоров.