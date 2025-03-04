В Челябинской области учреждены четыре новые награды

«Медаль “Трудовая доблесть Южного Урала” будет вручаться за высокие достижения в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Знак отличия “За содействие специальной военной операции” будет присуждаться за волонтерскую, благотворительную, гуманитарную деятельность, за работы по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.