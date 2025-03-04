В Челябинской области учреждены четыре новые награды

В Челябинской области учреждены новые награды. Это медаль «Трудовая доблесть Южного Урала», знак отличия «За содействие специальной военной операции», знак отличия «За высочайшие достижения» и почётное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области».
Как сообщается на официальном сайте регионального парламента, новшества приняты по инициативе губернатора Алексея Текслера.
«Медаль “Трудовая доблесть Южного Урала” будет вручаться за высокие достижения в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Знак отличия “За содействие специальной военной операции” будет присуждаться за волонтерскую, благотворительную, гуманитарную деятельность, за работы по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.
Знаком отличия «За высочайшие достижения» будут награждать южноуральцев за выдающиеся заслуги в продвижении детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, за заслуги в научно-исследовательской деятельности, усовершенствовании системы образования", — говорится в сообщении.
Награжденным медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» предусмотрена выплата премии в размере 40 000 рублей, отмеченным знаками отличия «За высочайшие достижения» и «За содействие специальной военной операции» — 25 000 рублей.
Медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» и знаком отличия «За содействие специальной военной операции» могут быть отмечены не только граждане, но и коллективы предприятий, учреждений и организаций.