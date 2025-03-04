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Запущен новый транспортный коридор Индия — Узбекистан — Казахстан

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). На днях состоялся запуск первого контейнерного поезда по новому маршруту из Индии в Казахстан через Узбекистан.

Источник: Vaib.Uz

Состав, состоящий из 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился в путь из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан).

Маршрут поезда проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, преодолевая 1 585 км морем и 4 300 км по железной дороге. Об этом сообщает компания «Узбекистон темир йуллари».

Ранее по этому маршруту уже успешно осуществлялись контейнерные перевозки между Индией и Узбекистаном (направление Мундра — Сергели). Как отметил председатель правления «Узтемирйулконтейнер» М. Мирхамидов, теперь компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия — Центральная Азия.

Это открывает новые возможности для экспортеров и импортеров, а также укрепляет торговые связи между странами региона. Новый коридор позволит значительно сократить время и затраты на перевозку товаров, что может сделать его привлекательным для бизнеса.