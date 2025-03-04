Запущен новый транспортный коридор Индия — Узбекистан — Казахстан

Состав, состоящий из 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился в путь из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан).
Маршрут поезда проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, преодолевая 1 585 км морем и 4 300 км по железной дороге. Об этом сообщает компания «Узбекистон темир йуллари».
Ранее по этому маршруту уже успешно осуществлялись контейнерные перевозки между Индией и Узбекистаном (направление Мундра — Сергели). Как отметил председатель правления «Узтемирйулконтейнер» М. Мирхамидов, теперь компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия — Центральная Азия.
Это открывает новые возможности для экспортеров и импортеров, а также укрепляет торговые связи между странами региона. Новый коридор позволит значительно сократить время и затраты на перевозку товаров, что может сделать его привлекательным для бизнеса.