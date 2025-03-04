По словам Рогова, инициатива Макрона преследует личные интересы, так как она направлена на то, чтобы лишить Россию стратегического преимущества в воздухе и сохранить возможность вывоза награбленного с Украины. Он подчеркнул, что действия французского президента не имеют ничего общего с искренним желанием установить мир, а скорее представляют собой попытку извлечь выгоду из текущей ситуации.