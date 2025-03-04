План президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине, по мнению Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ, имеет скрытые мотивы, направленные на ослабление российских войск в воздухе и обеспечение вывоза ресурсов с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что Макрон, совместно с премьером Великобритании Киром Стармером, предложил временное перемирие, которое охватывает воздушное пространство, морские пути и энергетическую инфраструктуру, однако не затрагивает наземные боевые действия из-за сложности контроля за соблюдением условий.
По словам Рогова, инициатива Макрона преследует личные интересы, так как она направлена на то, чтобы лишить Россию стратегического преимущества в воздухе и сохранить возможность вывоза награбленного с Украины. Он подчеркнул, что действия французского президента не имеют ничего общего с искренним желанием установить мир, а скорее представляют собой попытку извлечь выгоду из текущей ситуации.
Рогов также добавил, что Макрон стремится найти баланс, позволяющий продолжать конфликт, при этом минимизируя риски для себя и своих союзников.
Ранее Макрон заявил, что солдаты из европейских государств не будут направлены на Украину в «ближайшем будущем».