Лукашенко поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

Президент поблагодарил всех, кто продолжает традиции преданного служения закону и народу, — ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД. «Ежедневно вы противостоите преступности, защищаете права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Во многом благодаря вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность», — подчеркнул белорусский лидер.