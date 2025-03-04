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Лукашенко поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Этот день связывает эпохи и судьбы поколений — людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка республики более века назад, и тех, кто обеспечивает безопасность и защиту граждан страны сегодня», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что история белорусской милиции, начиная с первых рабоче-крестьянских отрядов, взявших на себя обязательство обеспечивать порядок на улицах наших городов и сел, милиционеров, первых принявших удар врага в годы Великой Отечественной войны, — это летопись мужества и самоотверженности.

Президент поблагодарил всех, кто продолжает традиции преданного служения закону и народу, — ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД. «Ежедневно вы противостоите преступности, защищаете права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Во многом благодаря вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал ветеранам, военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск МВД крепкого здоровья, счастья и новых успехов в службе во имя мира и благополучия родного Отечества.

Поздравление Президента Беларуси с Днем милиции

Президент Республики Беларусь.

Ветеранам, военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем милиции.

Этот день связывает эпохи и судьбы поколений — людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка республики более века назад, и тех, кто обеспечивает безопасность и защиту граждан страны сегодня.

История белорусской милиции, начиная с первых рабоче-крестьянских отрядов, взявших на себя обязательство обеспечивать порядок на улицах наших городов и сел, милиционеров, первых принявших удар врага в годы Великой Отечественной войны, — это летопись мужества и самоотверженности.

Благодарю всех, кто продолжает традиции преданного служения закону и народу, — ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь. Ежедневно вы противостоите преступности, защищаете права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Во многом благодаря вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в службе во имя мира и благополучия родного Отечества.

Александр Лукашенко,

4 марта 2025 года.

Лукашенко Александр
праздники