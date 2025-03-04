Казахстан и Узбекистан хотят развивать водосберегающие технологии

«Мы активно сотрудничаем с другими странами в вопросах повышения квалификации наших специалистов. Например, в этом году 105 казахстанских водников пройдут курсы в Китае. Всего в этом году курсы по переподготовке и повышению квалификации пройдут около 1000 наших специалистов», — сообщила директор Департамента науки и инноваций Ляззат Жусипова.