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Попавшийся ранее пьяным за рулем чиновник стал замакима Актау

Попавшийся ранее пьяным за рулем чиновник занял пост заместителя акима Актау, передает Tengrinews.kz.

Источник: пресс-служба акимата Актау

Как сообщили в пресс-службе акимата города, новым заместителем акима стал Асет Шопанов.

Асет Шопанов окончил Актауский государственный университет имени Ш. Есенова. Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003—2018 годах занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.

С 2018 по 2020 год занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С 2020 по 2022 год работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

С 2022 по 2024 год являлся руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Как пишут местные СМИ, в конце мая 2024 года Асета Шопанова, занимавшего на тот момент пост главы управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, уличили в вождении в нетрезвом состоянии. Суд признал Асета Шопанова виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже в акимате Мангистауской области сообщили, что Асету Шопанову была вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.