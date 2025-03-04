Попавшийся ранее пьяным за рулем чиновник стал замакима Актау

Как пишут местные СМИ, в конце мая 2024 года Асета Шопанова, занимавшего на тот момент пост главы управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, уличили в вождении в нетрезвом состоянии. Суд признал Асета Шопанова виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.