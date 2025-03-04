FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для Киева

По данным газеты, французские чиновники обсудили возможность конфисковать активы в случае, если Россия нарушит мирное соглашение. Те, кто выступает за заключение мирной сделки, рассматривают его как способ «заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», отмечает издание. Президент США Дональд Трамп заверял, что его российский коллега Владимир Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. «Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — убежден Трамп. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам.