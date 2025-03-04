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В Казахстане создадут Совет по управлению Нацфондом

МНЭ подготовило проект Указа президента РК «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Образовать Совет по управлению Национальным фондом РК — консультативно-совещательный орган при Президенте РК», — говорится в документе.

Также будет утвержден состав совета и положение о нем.

Предусмотрено, что в состав совета войдут:

  • президент РК — председатель Совета;премьер-министр РК;
  • председатель Сената Парламента РК (по согласованию);
  • председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • руководитель Администрации президента РК;
  • председатель Национального банка РК;
  • первый заместитель премьер-министра РК;
  • председатель Высшей аудиторской палаты РК;
  • министр финансов РК;министр национальной экономики РК.

Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту Казахстана по вопросам использования Национального фонда.

Совет для выполнения задач осуществляет:

  • выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования Фонда;
  • рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям использования Фонда. В случае рассмотрения вопросов по использованию средств Фонда в форме облигационных займов выработка предложений осуществляется только на основе результатов экспертизы проектов общестранового значения;
  • выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Фонда;
  • выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
  • рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
  • выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
  • рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда;
  • выработку предложений по определению размера гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет;
  • выработку предложений по определению критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 марта.

Национальный фонд республики — государственный фонд, являющийся совокупностью финансовых активов, сосредотачиваемых на счете правительства Казахстана в Национальном банке, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.