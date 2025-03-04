Юрий Слюсарь и Марат Хуснуллин обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области

«Ростовская область показывает неплохие результаты в своей работе и поступательно развивается. В рамках завершившегося нацпроекта “Жилье и городская среда” все запланированные показатели достигнуты. Регион завершил расселение аварийного жилфонда, который признан таковым до 2017 года, и приступил к расселению жилья, признанного аварийным после указанной даты. В целом с 2019 года в новые дома переехали 14,9 тысячи человек. Регион также показал хорошие результаты по дорогам. Нормативное состояние имеют 81,3% федеральных дорог, 59,4% региональных дорог и 82,3% опорной сети. В новом национальном проекте “Инфраструктура для жизни” мы продолжаем вести работу по комплексному улучшению жизни наших граждан», — сказал вице-премьер.