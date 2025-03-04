Юрий Слюсарь и Марат Хуснуллин обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области

Марат Хуснуллин высоко оценил темпы развития донского региона.
«Ростовская область показывает неплохие результаты в своей работе и поступательно развивается. В рамках завершившегося нацпроекта “Жилье и городская среда” все запланированные показатели достигнуты. Регион завершил расселение аварийного жилфонда, который признан таковым до 2017 года, и приступил к расселению жилья, признанного аварийным после указанной даты. В целом с 2019 года в новые дома переехали 14,9 тысячи человек. Регион также показал хорошие результаты по дорогам. Нормативное состояние имеют 81,3% федеральных дорог, 59,4% региональных дорог и 82,3% опорной сети. В новом национальном проекте “Инфраструктура для жизни” мы продолжаем вести работу по комплексному улучшению жизни наших граждан», — сказал вице-премьер.
Марат Хуснуллин и Юрий Слюсарь обсудили вопросы развития инфраструктуры в регионе для создания комфортных условий проживания людей.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области реализуется восемь региональных проектов. Благодаря этому в 2025 году будут капитально отремонтированы, реконструированы и построены на Дону 219 дорожных объектов. В нормативное состояние будут приведены автодороги к 28 опорным населенным пунктам общей протяженностью около 200 км. Продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы. Будет нанесено 5,5 тысячи километров дорожной разметки, установлено 800 метров барьерного ограждения на региональных дорогах.
По проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025 году предстоит начать строительство и реконструкцию семи объектов водоснабжения. В том числе с использованием средств специального казначейского кредита в Ростове-на-Дону строится канализационный коллектор по ул. Локомотивной. Сейчас его техническая готовность составляет 95%.
«Рассказал Марату Шакирзяновичу о нашем решении забрать на региональный уровень полномочия в сфере градостроительной политики. Уверен, эта мера поможет, наконец, навести порядок в сфере строительства, покончив с тотальной многоэтажной застройкой, которая не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой. Вице-премьер такой подход поддержал. В этой логике и будем формировать мастер-планы наших городов и развивать опорные населённые пункты Дона», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале по итогам встречи с вице-премьером.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.