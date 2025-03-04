Александр Скрябин проинспектировал ход реконструкции ул. Вавилова

— Содержание и ремонт дорог города входит в топ тем волнующих всех жителей города. Помимо ремонта дорожного полота, на контроле и новые строящиеся дорожные объекты, которые позволят разгрузить Ростов от пробок, — подчеркнул Александр Скрябин.