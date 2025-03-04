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Александр Скрябин проинспектировал ход реконструкции ул. Вавилова

Исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин проверил ход реконструкции ул. Вавилова от ул. Особенной до ул. Сосновой. В рабочей поездке приняла участие также министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Источник: администрация Ростова

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проезжая часть будет расширена до 4-х полос, построены 3 путепровода с 4-мя полосами движения и транспортная развязка на пересечении ул. Особенной — ул. Вавилова — проспекта Королева.

Заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков доложил, что работы ведутся в соответствии с графиком:

— Отставания нет. Из 123 земельных участков, которые планировалось изъять, на данный момент изъято 116. Риски неисполнения контратака тоже отсутствуют, — проинформировал Дмитрий Симков.

Окончание работ запланировано на 1 декабря 2025 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин подчеркнул значимость данного проекта для ростовчан:

— Содержание и ремонт дорог города входит в топ тем волнующих всех жителей города. Помимо ремонта дорожного полота, на контроле и новые строящиеся дорожные объекты, которые позволят разгрузить Ростов от пробок, — подчеркнул Александр Скрябин.

Отметим, что реализация данного проекта существенно увеличит пропускную способность существующей автомобильной дороги, разведет транспортные потоки в узле улиц Вавилова-Королева-Особенная, повысит транспортную доступность микрорайона «Суворовский». Об этом сообщил сайт администрации Ростова.