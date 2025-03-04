Бастрыкин дал два поручения новому главе Свердловского СК

Как сообщили Накануне.RU в СКР, новый глава ведомства уже получил первые поручения от Александра Бастрыкина. Так, председатель СК России затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о пытках в автомойке в Каменске-Уральском. Накануне ситуация обсуждалась на шоу «Пусть говорят».