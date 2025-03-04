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Бастрыкин дал два поручения новому главе Свердловского СК

Глава Следственного комитета РФ отдал первые поручения новому главе СК России по Свердловской области Богдану Францишко.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, накануне в Свердловском СКР был назначен постоянный руководитель. Должность оставалась вакантной два года. Следственное управление возглавил генерал-майор юстиции Богдан Францишко. Он назначен на должность на 5-летний срок.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, новый глава ведомства уже получил первые поручения от Александра Бастрыкина. Так, председатель СК России затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о пытках в автомойке в Каменске-Уральском. Накануне ситуация обсуждалась на шоу «Пусть говорят».

В связи с этим Бастрыкин запросил у Францишко повторный доклад о ходе расследования уголовного дела.

«Следствию поручено проверить новые доводы, изложенные в эфире федерального телеканала», — заявили в ведомстве.

Кроме этого, глава СКР хочет услышать доклад о ходе расследования смертельного избиения таксиста в Екатеринбурге.

«Францишко будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и проводимой проверки, а также установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.

СК