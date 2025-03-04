160 млн тенге потратят на покупку авто для чиновников в ВКО

«Средства на приобретение автомобилей были заложены еще в 2024 году. В отдельных случаях закупки связаны с образованием новых районов, требующих обеспечения транспорта для работы», — пояснили в акимате ВКО.
Так, например, в Усть-Каменогорске приобретаются два автомобиля для акимата из-за износа имеющейся техники. В Курчумском районе обновляют служебный транспорт отдела занятости и соцпрограмм, так как старый автомобиль вышел из строя.
Вновь созданный район Маркаколь получил финансирование на 7 автомобилей, а в Катон-Карагайском районе выделены средства на машину для государственного архива. Чиновники отметили, что закупки проходят в рамках закона: объявляются конкурсы, учитываются экономически обоснованные предложения. В некоторых случаях торги проводились повторно из-за отсутствия поставщиков.