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160 млн тенге потратят на покупку авто для чиновников в ВКО

В акимате ВКО пояснили, что закупки авто на 160 млн тенге для госорганов проводятся в соответствии с бюджетными планами и необходимостью обновления автопарка, передает YK-news.kz.

«Средства на приобретение автомобилей были заложены еще в 2024 году. В отдельных случаях закупки связаны с образованием новых районов, требующих обеспечения транспорта для работы», — пояснили в акимате ВКО.

Так, например, в Усть-Каменогорске приобретаются два автомобиля для акимата из-за износа имеющейся техники. В Курчумском районе обновляют служебный транспорт отдела занятости и соцпрограмм, так как старый автомобиль вышел из строя.

Вновь созданный район Маркаколь получил финансирование на 7 автомобилей, а в Катон-Карагайском районе выделены средства на машину для государственного архива. Чиновники отметили, что закупки проходят в рамках закона: объявляются конкурсы, учитываются экономически обоснованные предложения. В некоторых случаях торги проводились повторно из-за отсутствия поставщиков.