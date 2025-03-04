ВСУ атаковали Россию 18 беспилотниками. Военная операция, день 1105-й

8:07 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.