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ВСУ атаковали Россию 18 беспилотниками. Военная операция, день 1105-й

Средства ПВО за ночь сбили 18 беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Газета Financial Times сообщила, что Франция предложила европейским партнерам использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25 Вашингтон не намерен бесконечно поддерживать Украину финансово, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

8:16 Франция предложила европейским партнерам использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

8:10 Россия и США вред ли начнут переговоры об урегулировании конфликта на Украине до того, как восстановят полноценную работу диппредставительств на территории друг друга, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8:07 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

8:04 Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. Он выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1105-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.