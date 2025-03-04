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Politico: США хотят, чтобы Зеленский обуздал враждебную риторику в отношении России

Как отметил один из неназванных сотрудников администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, невозможно добиться участия лидера РФ Владимира Путина в переговорах, если продолжатся оскорбления в его адрес.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить, что окончание конфликта на Украине может быть вскоре достигнуто, и стремятся подтолкнуть Владимира Зеленского к сдерживанию собственной риторики, чтобы начать переговорный процесс. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на одного из неназванных сотрудников администрации Трампа.

«Невозможно добиться участия [президента России Владимира] Путина в переговорах, если продолжатся оскорбления в его адрес», — указал он.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Зеленский перебивал Трампа и грубил прессе. Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, а также пресс-конференция по итогам переговоров не состоялись.