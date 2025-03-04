Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкирии.

«Искренне говорю всем вам “Спасибо!” за ваш патриотизм, единство и сплоченность. За напряженный созидательный труд на благо нашей родной республики и страны. Именно благодаря вам — лучшим из лучших в своих отраслях — мы уверенно идем вперёд. Привлекаем инвестиции. Запускаем новые производства, создаем рабочие места. Выполняем все социальные обязательства. Благоустраиваем наши города и сёла. Готовимся достойно встретить 80-летие Великой Победы. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в труде, во всех ваших добрых делах», — подытожил Радий Хабиров.