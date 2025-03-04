Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров 4 марта вручил в Уфе государственные награды России и республики тем, кто посвятил себя служению Отечеству.
«Особенно приятно отметить наших дорогих женщин в преддверии всеми любимого весеннего праздника 8 марта. В этом зале собрались заслуженные люди, известные специалисты, представители самых разных профессий и отраслей — руководители промышленных предприятий, управленцы, государственные служащие, учёные, аграрии, инженеры, рабочие, учителя, врачи, деятели культуры и многие другие талантливые, добросовестные труженики, благодаря которым живёт и развивается наша республика», — отметил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отдельно рассказал и о некоторых награждаемых.
«Более 40 лет спасает жизни, помогает беременным с патологиями известный в республике врач Альфия Галимовна Ящук. Ей присвоено почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации”. Научные исследования Альфии Галимовны широко известны среди профессионалов. Она активно делится опытом с российскими и зарубежными медиками.
Профессор Уфимского университета науки и технологий Игорь Васильевич Александров — гордость нашей науки, признанный исследователь наноструктурных материалов. Он входит в сотню лучших учёных мира в области материаловедения. Его статьи и монографии получили широкую известность, в том числе в других странах.
Профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Ильдар Махмутович Султанов вносит важный вклад в сохранение и развитие национального репертуара для духовых инструментов. Его воспитанники стали сегодня известными артистами симфонических оркестров, творческих коллективов, педагогами музыкальных учебных заведений России. Ильдару Махмутовичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
С особым чувством мы вручаем сегодня знак «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» генеральному директору машиностроительной компании «Витязь» Иреку Наиловичу Арсланову. Присвоение высокого звания руководителю можно считать достойной оценкой труда всего коллектива предприятия. С начала СВО в кратчайшие сроки вы освоили выпуск новой военной продукции, увеличили объемы производства", — сказал Глава региона.
Радий Хабиров подчеркнул, что сегодня общество живёт и трудится в непростое время. Российские воины, в том числе наши земляки, проявляют настоящее мужество и героизм в ходе специальной военной операции. А жители стали для них надёжным тылом, мощной опорой.
«Искренне говорю всем вам “Спасибо!” за ваш патриотизм, единство и сплоченность. За напряженный созидательный труд на благо нашей родной республики и страны. Именно благодаря вам — лучшим из лучших в своих отраслях — мы уверенно идем вперёд. Привлекаем инвестиции. Запускаем новые производства, создаем рабочие места. Выполняем все социальные обязательства. Благоустраиваем наши города и сёла. Готовимся достойно встретить 80-летие Великой Победы. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в труде, во всех ваших добрых делах», — подытожил Радий Хабиров.
Среди отмеченных госнаградами России и Башкортостана — врачи, руководители промышленных предприятий, аграрии, нефтяники и энергетики, строители и ученые, социальные работники, деятели культуры.
Медаль «За трудовую доблесть» из рук Главы Башкортостана сегодня получил и наш коллега — фотокорреспондент информационного агентства «Башинформ» Олег Яровиков.