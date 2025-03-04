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Литва начнет проверять уровень топлива с 12 марта у фур, следующих из Беларуси

Литва заявила о проверках уровня топлива в едущих из Беларуси фурах с 12 марта.
Источник: Комсомольская правда

Литва начнет проверят уровень топлива с 12 марта у фур, следующих из Беларуси и России. Об этом проинформировали на официальном сайте таможни Литвы, сообщает БелТА.

Согласно данным литовской таможни, измерять уровень топлива в топливных баках большегрузов, которые едут из Беларуси и России, начнут с 08.00 12 марта 2025 года. Говорится, что водителям фур необходимо будет в электронной декларации прописывать имеющееся в баке количество топлива. После этого его будут измерять.

Сказано, что нововведение затронет фуры, которые едут транзитом из Калининградской области через пункт пропуска «Кибартай» и Беларусь через пункт пропуска «Мядининкай» и обратно.

Отмечается, что ввоз топлива в Евросоюз с территории Беларуси и России ограничен. Поэтому незаконный слива топлива из фуры может повлечь за собой административную ответственность с конфискацией транспортного средства.

Ранее Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами.

Кстати, ГТК сказал, что условия ввоза алкоголя и табака изменены в Беларуси.

Тем временем МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта.