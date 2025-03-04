Литва начнет проверять уровень топлива с 12 марта у фур, следующих из Беларуси

Согласно данным литовской таможни, измерять уровень топлива в топливных баках большегрузов, которые едут из Беларуси и России, начнут с 08.00 12 марта 2025 года. Говорится, что водителям фур необходимо будет в электронной декларации прописывать имеющееся в баке количество топлива. После этого его будут измерять.