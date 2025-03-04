Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц Государственной премией имени Зульфии — список

Таким образом глава республики отметил отличное поведение, уникальные таланты, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности одаренных девушек из Каракалпакстана, областей и Ташкента.