Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц Государственной премией имени Зульфии — список

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил 28 соотечественниц Государственной премией имени Зульфии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Таким образом глава республики отметил отличное поведение, уникальные таланты, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности одаренных девушек из Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Лауреаты Государственной премии имени Зульфии
Туремуратова Бийбиназ Кенесбай кизи — магистрант 1-го курса по специальности компьютерный инжиниринг Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий (Каракалпакстан).
Ибрагимова Шахзода Алишер кизи — тренер по художественной гимнастике Нукусской спортивной школы высшего мастерства по олимпийским и национальным видам спорта (Каракалпакстан).
Сотволдиева Мохинур Хазратулло кизи — базовый докторант по специализации теория литературы Узбекского государственного университета мировых языков (Андижанская область).
Усмонова Дилшода Эгамберди кизи — студентка 2-го курса факультета физической культуры Андижанского государственного педагогического института.
Рухиллаева Нилуфар Шукрулло кизи — студентка 3-го курса факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана (Бухарская область).
Бахронова Дилшода Тохировна — студентка 6-го курса медицинского факультета Бухарского государственного медицинского института.
Ортикова Эъзоза Нодир кизи — магистрант 1-го курса по специальности международная экономика и менеджмент Университета мировой экономики и дипломатии (Джизакская область).
Абдуразокова Мехрибон Жалолиддин кизи — преподаватель класса фортепиано детской школы музыки и искусств № 8 Шараф-Рашидовского района Джизакской области.
Шералиева Жасмина Эркин кизи — студентка 1-го курса факультета искусствоведения Гулистанского государственного университета (Кашкадарьинская область).
Махаммадризоева Мадинабону Махаммадриза кизи — студентка 3-го курса факультета сельского хозяйства Международного сельскохозяйственного университета (Кашкадарьинская область).
Йулдошева Умматой Тулкиновна — магистрант 1-го курса по специальности промышленное управление Университета «Новый Узбекистан» (Навоийская область).
Абдуллаева Саида Равшан кизи — студентка 1-го курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии (Навоийская область).
Олимжонова Акидахон Анваржон кизи — ученица 11-го класса Наманганской специализированной школы искусств Наманганской области.
Туйчиева Дилафруз Нуъмонжон кизи — студентка 3-го курса факультета узбекского языка и литературы Кокандского государственного педагогического института (Наманганская область).
Анорова Гулхаё Зокир кизи — работник по оказанию комплексных социальных услуг схода граждан махалли «Ватанпарвар» города Самарканда Самаркандской области.
Хамдамова Афруза Акбаровна — ученица 9-го класса средней общеобразовательной школы № 42 города Самарканда Самаркандской области.
Абдусаламова Занжилой Фарход кизи — студентка 3-го курса факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (Сырдарьинская область).
Ганиева Мафтуна Абдуазиз кизи — базовый докторант по специализации теория и методика образования и воспитания Гулистанского государственного университета (Сырдарьинская область).
Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи — студентка 4-го курса факультета уголовного правосудия Ташкентского государственного юридического университета (Сурхандарьинская область).
Зарипова Рушана Робертовна — базовый докторант по специализации узбекская литература Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (Сурхандарьинская область).
Анварова Наима Анвар кизи — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 7 Чиназского района Ташкентской области.
Уралова Ойша Абдураим кизи — руководитель семейного предприятия «Yangiobod kelajak sari» города Ангрена Ташкентской области.
Абдурасулова Дилноза Ботирали кизи — ассистент кафедры программного инжиниринга Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
Сайназарова Лайлохон Одилжон кизи — руководитель кружка отдела культуры города Кувасая Ферганской области.
Камалова Шахзода Кахрамон кизи — ученица 11-го класса специализированной средней общеобразовательной школы № 3 города Ургенча Хорезмской области.
Собирова Лайлохон Арслонбек кизи — магистрант 1-го курса по специальности теория и методика физической культуры и занятий спортом Ташкентского международного университета финансового менеджмента и технологий (Хорезмская область).
Содикова Насиба Мажитовна — студентка 3-го курса факультета театрального искусства Государственного института искусств и культуры Узбекистана (Ташкент).
Бабешко Алина Александровна — преподаватель кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана (Ташкент).
В соответствии с постановлением президента, дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручат на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня — 8 Марта.
Также документом предусмотрено денежное вознаграждение обладательниц госпремии в размере 50-кратной базовой расчетной величины.