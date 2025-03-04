Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый глава Агентства по международным связям Калининградской области

Пост занял специалист МИДа Александр Калькута.

Источник: Правительство Калининградской области

Александр Калькута, работавший в представительстве МИД России в Калининграде, назначен главой Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Калькута окончил военный университет Минобороны по направлению «перевод и переводоведение». В МИДе работал с 2012 года. В 2017—2018 годах был консулом посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 2023 года и до нынешнего назначения был заместителем представителя МИД России в Калининграде.

О том, что глава Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области покинула пост, мы писали в декабре 2024 года. Алла Ивановна уволилась по собственному желанию. В должности она была с 2017 года.