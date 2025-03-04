СМИ раскрыли подробности приостановки военной помощи США Украине

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине также затрагивает вооружение, находящееся в Европе, пишет New York Post.
«Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету приказ, приостанавливающий отправку всего американского военного оборудования, которое еще не находится на Украине, включая и вооружение на территории Европы», — говорится в материале.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу в Белом доме состоялась встреча президента США и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.