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Весенний призыв: сколько человек призовут в армию в Астане

Председатель контрольной городской комиссии Лаззат Руспекова на брифинге в Службе коммуникаций Астаны 4 марта 2025 года рассказала о весенней призывной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнила, что с 1 марта в Казахстане стартует весенний призыв граждан на срочную воинскую службу.

«В этом году к призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Эта ответственная задача возложена на призывные комиссии, и от качества их работы напрямую зависит боеготовность и обороноспособность страны, а значит — национальная безопасность», — отметила Лаззат Руспекова.

По ее данным, по итогам 2024 года медицинское освидетельствование по Астане прошли 4 638 призывников, из них 4 220 призывников были годными к воинской службы, что составило 91%.