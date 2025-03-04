Весенний призыв: сколько человек призовут в армию в Астане

«В этом году к призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Эта ответственная задача возложена на призывные комиссии, и от качества их работы напрямую зависит боеготовность и обороноспособность страны, а значит — национальная безопасность», — отметила Лаззат Руспекова.