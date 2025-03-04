Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом

«Европейские союзники считают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, потому что простых извинений вряд ли будет достаточно», — пишет Bloomberg. Издание ссылается на людей, знакомых с ситуацией.
По информации агентства, давление со стороны Трампа связано с необходимостью для Зеленского извиниться и подписать сделку по ресурсам. Великобритания и Франция в частных беседах призывают украинского лидера к скорейшему восстановлению дипломатических связей со Штатами. Французские и британские представители продолжают считать, что американский президент остается приверженцем соглашения о редкоземельных ископаемых.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех видов военной поддержки Украине. Это решение касается всей помощи, включая вооружение, которое транспортируется по воздуху и морю, а также те партии оружия, которые находятся в транзитных зонах на территории Польши.
В Белом доме 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который приехал для подписания соглашения о сотрудничестве в области разработки украинских недр. Американский глава выразил требование к Зеленскому о необходимости прекращения боевых действий и критики в адрес российского президента Владимира Путина. В ходе обсуждения, вице-президент США Джей-Ди Вэнс охарактеризовал действия Зеленского как неблагодарность и агитацию за демократическую партию, когда украинский лидер начал защищать свои действия, критиковать Россию и предостерегать Штаты от возможных последствий конфликта. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.