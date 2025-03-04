В Белом доме 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который приехал для подписания соглашения о сотрудничестве в области разработки украинских недр. Американский глава выразил требование к Зеленскому о необходимости прекращения боевых действий и критики в адрес российского президента Владимира Путина. В ходе обсуждения, вице-президент США Джей-Ди Вэнс охарактеризовал действия Зеленского как неблагодарность и агитацию за демократическую партию, когда украинский лидер начал защищать свои действия, критиковать Россию и предостерегать Штаты от возможных последствий конфликта. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.