Лукашенко допустил скорое наступление мира благодаря Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогер, бизнесмену, эксперту в области финансов, ведущему крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфалу допустил скорое наступление мира благодаря президенту США Дональду Трампу. Анонс интервью опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Благодаря Трампу мир может быть скоро, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что только благодаря новой администрации США вопрос, касающийся прекращения украинского конфликта, стал столь актуальным. Отмечается, что премьера интервью с президентом Беларуси состоится на платформе Х в 00.20 5 марта по минскому времени.
В телеграм-канале уточнили, что версия на языке оригинала выйдет в YouTube канале БелТА. Кроме того, полную версию интервью с Александром Лукашенко можно будет увидеть утром 5 марта на Первом информационном телеканала.
Ранее американский блогер Науфал сказал, что интервью Лукашенко шокирует мир. Кроме того, блогер Науфал после интервью сравнил Лукашенко с Трампом.
Также американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира.
Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден.
А еще глава государства заявил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.
Вместе с тем Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.