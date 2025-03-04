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Лукашенко допустил скорое наступление мира благодаря Трампу

Лукашенко сказал, что благодаря Трампу мир может наступить скоро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогер, бизнесмену, эксперту в области финансов, ведущему крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфалу допустил скорое наступление мира благодаря президенту США Дональду Трампу. Анонс интервью опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Благодаря Трампу мир может быть скоро, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что только благодаря новой администрации США вопрос, касающийся прекращения украинского конфликта, стал столь актуальным. Отмечается, что премьера интервью с президентом Беларуси состоится на платформе Х в 00.20 5 марта по минскому времени.

В телеграм-канале уточнили, что версия на языке оригинала выйдет в YouTube канале БелТА. Кроме того, полную версию интервью с Александром Лукашенко можно будет увидеть утром 5 марта на Первом информационном телеканала.

Ранее американский блогер Науфал сказал, что интервью Лукашенко шокирует мир. Кроме того, блогер Науфал после интервью сравнил Лукашенко с Трампом.

Также американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира.

Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден.

А еще глава государства заявил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.

Вместе с тем Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.